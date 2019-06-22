Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства транспорта РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"", - сказано в сообщении.

"В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долл. США и 592 251,95 руб. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее", - уточнили в Минтрансе РФ.

Российские власти обещают восстановить авиасообщение после погашения задолженности и проведения аудита программ безопасности грузинских авиаперевозчиков.

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Накануне президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть домой находящихся в этой стране россиян.

Сейчас в Грузии продолжаются антироссийские протесты. Они вспыхнули после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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