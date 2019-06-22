Ремонт МиГ-29 завершили во Львове

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщается, в ближайшее время самолет будет принимать командование Воздушных сил ВС Украины.

После завершения некоторых обязательных процедур (оформление документации, ознакомительный полет, передача авиационной техники и наземного оборудования специалистам воинской части и т.д.) еще один Миг встанет на восстановленное крыло.

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Миг-29УБ - учебно-тренировочный самолет, создан на базе Миг-29 и имеет два места - для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

Ранее со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен штрафа за нарушение срока ремонта. Договор на ремонт и модернизацию двух МиГ-29 предприятие заключило с Минобороны еще в марте 2018 года.