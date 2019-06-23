Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

Протестующие, прежде всего, требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online. Участники протестов считают, что он должен понести политическую ответственность за непропорциональное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов при разгоне митинга 20 июня. Также должны быть установлены конкретные полицейские и сотрудники спецназа, превысившие полномочия.

Озвучивается и требование о назначении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного законодательства страны и отмены мажоритарной системы.

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Кроме того, протестующие требуют незамедлительно освободить демонстрантов, задержанных в ночь на пятницу. Юристы различных НПО, выступающие на митинге, отмечают, что судебные процессы над задержанными проходили "по конвейерному правилу" - без рассмотрения доказательств и с нарушением права на защиту. Большинству из задержанных присудили административное заключение на срок до 15 суток.

Вскоре после начала сегодняшнего митинга МВД Грузии распространило заявление, в котором призывало собравшихся перед парламентом участников акции, политические партии и их сторонников не выходить за рамки свободы выражения, установленные законом, защищать общественный порядок и выражать свое мнение мирным путем.

Также в заявлении отмечается, что из 305 задержанных демонстрантов к административному заключению приговорили 121 человека, а в отношении остальных был установлен административный штраф или словесное замечание. По некоторым административным нарушениям рассмотрения перенесли, говорится в заявлении ведомства.

"Также хотим сообщить общественности, что Генинспекция МВД уже начала изучение фактов возможного превышения полномочий отдельными правоохранителями 20 июня (в том числе в отношении журналистов). Указанные правоохранители не участвуют в защите общественного порядка и обеспечении безопасности во время акций", - сказано в заявлении.

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Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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