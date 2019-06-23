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23.06.19 08:20

Оккупанты вчера 31 раз атаковали позиции ОС: погиб боец, уничтожен БПЛА противника

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Оккупанты вчера 31 раз атаковали позиции ОС: погиб боец, уничтожен БПЛА противника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны десять раз:

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь бойцов получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожен БПЛА противника и повреждена бронемашина.

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С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел один обстрел: вблизи населенного пункта Павлополь – из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции: в окрестностях Шумов – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Пивденного – из автоматических гранатометов.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Оккупанты вчера 31 раз атаковали позиции ОС: погиб боец, уничтожен БПЛА противника 01
Оккупанты вчера 31 раз атаковали позиции ОС: погиб боец, уничтожен БПЛА противника 02
Оккупанты вчера 31 раз атаковали позиции ОС: погиб боец, уничтожен БПЛА противника 03

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