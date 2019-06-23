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23.06.19 10:08

Филарет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от "рейдерских действий" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Почетный патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины".

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Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит министра дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.

Филарет просит Авакова защитить УПЦ КП от рейдерских действий ПЦУ 01

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Напомним, Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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