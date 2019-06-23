Евродепутат Хармс пришла на "КиевПрайд": "Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права"

Об этом она сказала в комментарии "Громадскому", сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, что в демократии вы защищаете плюрализм и различные точки зрения. Как и в предыдущие годы, так и в этом году полиция готовится защищать "Прайд". Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права. Что я хочу добавить - здесь есть дипломаты из других стран, и власти Киева и Минздрава", - отметила Хармс.

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Утром 23 июня в Киеве начался Марш равенства-2019, основной темой которого в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба ", а главным лозунгом - " Наша традиция - это свобода!"