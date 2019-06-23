Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Об этом пишет "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - отметил один из участников марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

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На вопрос, как быть геем в армии, он отметил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - добавил он.

О дискриминации, Виктор рассказал, что в сети его называли "пи#ором" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну.

Утром 23 июня в Киеве начался Марш равенства-2019, основной темой которого в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба ", а главным лозунгом - " Наша традиция - это свобода!"