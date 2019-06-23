"Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Марш равенства" начался около 10:00 от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
Остановилось шествие на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.
Участников мероприятия попросили снять символику и разойтись. В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могли через станцию метро "Театральная".
В самом начале один мужчина был задержан полицией при попытке срыва мероприятия.
Всего в марше по разным оценкам приняли участие от 3 до 6 тыс. человек.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой
Посол Канады в Украине Роман Ващук
Депутат Европарламента Ребекка Хармс
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов
Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ