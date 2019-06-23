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23.06.19 13:12

"Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Марш равенства в Киеве завершился, его участники разошлись по домам безопасными путями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Марш равенства" начался около 10:00 от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Остановилось шествие на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.

Участников мероприятия попросили снять символику и разойтись. В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могли через станцию метро "Театральная".

В самом начале один мужчина был задержан полицией при попытке срыва мероприятия.

Всего в марше по разным оценкам приняли участие от 3 до 6 тыс. человек.

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Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 01
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 02
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 03
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 04
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 05
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 06
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 07
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 08
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 09
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 10
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 11
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 12
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 13
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 14
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 15
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 16
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 17
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 18
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 19

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко

Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 20

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой

Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 21
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 22
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 23
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 24
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 25
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 26
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 27
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 28
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 29
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 30
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 31
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 32
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 33
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 34
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 35
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 36
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 37
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 38
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 39

Посол Канады в Украине Роман Ващук

Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 40
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 41
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 42
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 43
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 44
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 45
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 46
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 47
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 48
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 49
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 50
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 51
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 52
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 53
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 54
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 55
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 56

Депутат Европарламента Ребекка Хармс

Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 57
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 58
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 59
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 60
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 61
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 62
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 63
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 64
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 65
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 66
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 67
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 68
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 69
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 70
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 71
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 72
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 73
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 74
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 75
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 76
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 77
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 78
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 79
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 80
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 81
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 82

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов

Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 83
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 84
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 85
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 86
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 87

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

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