В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне только что стало известно, что в Симферопольском СИЗО, где содержится Эдем Бекиров, эпидемия кори. Об этом сообщил адвокат крымского татарина. Всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем", - написала Денисова.

По словам Уполномоченного по правам человека, из-за отсутствия иммунитета к вирусу кори и общего плохого состояния здоровья дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно для Бекирова.

"Адвокаты убедились в том, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для придания ему квалифицированной медицинской помощи", - написала Денисова.

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Омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Она проинформировала ее об эпидемии кори в СИЗО Симферополя и потребовала госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

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