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23.06.19 14:08

Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство

Заместитель городского главы Сум Максим Галицкий сравнил участников марша равенства в поддержку прав ЛГБТ с узниками нацистского концлагеря. Прокуратура открыла производство по статье о разжигании вражды.

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Скандальное сравнение Галицкий позволил себе на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".

Позднее пост исчез с его страницы.

Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство 01

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Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что против Галицкого открыли производство.

"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области", - написала Сарган.

Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство 02

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