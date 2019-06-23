Новый глава полиции Киевщины будет назначен на следующей неделе, - Князев

Об этом Сергей Князев заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отвечая на вопрос по делу о гибели 5-летнего мальчика на Киевщине, он отметил, что работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции сопровождают Государственное бюро расследований в расследовании этого правонарушения, и "все, что требует от нас следствие, мы немедленно выполняем".

"О работе с личным составом. Со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад, это будет на следующей неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как Главное управление полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из Национальной полиции. Мы определимся с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском отделе полиции, и вообще в полиции Киевщины. И, видимо, анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевщины, назначение которого на неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевщины", - уточнил Князев.

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По его словам, в полиции считают, что к убийству Кирилла Тлявова причастны два человека.

"Но, пожалуйста, по комментариям о ходе расследования - в ГБР, это их сегодня юридический приход", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.