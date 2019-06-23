Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отмечает 25-летие

С 25-летием Центр спецопераций "А" поздравил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Двадцать пять лет бойцы "Альфы" находятся на передовой защиты украинской государственности и отдают собственные жизни за спокойствие мирных граждан", - отметил Иван Баканов.

По его словам, не забыт подвиг ни одного из сотрудников Центра специальных операций "А", погибших при исполнении боевых задач.

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В борьбе с агрессором положили свою жизнь двадцать семь сотрудников СБУ, среди которых девять бойцов ЦСО "А". Двум из них, Александру Анищенко и Руслану Лужевскому, посмертно присвоено звание Героев Украины.

"Для нас дело чести - хранить память о наших Героях и рассказывать обществу об их подвиге. Храните нас и да хранит вас Бог. Только вместе мы сила", - подчеркнул Иван Баканов.

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