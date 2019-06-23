Военнослужащий Алексей Карлаш, раненый в зоне ООС 19 июня, скончался, не приходя в сознание

Смерть наступила около 10 часов утра. О гибели воина на своей странице в Facebook сообщил волонтер Книги Памяти павших за Украину Святослав Смук, информирует Цензор.НЕТ.

Алексей Карлаш (позывной Карлсон) - житель Богуслава Киевской области. Служил на Донбассе с 2014 года. 19 июня он получил в зоне проведения операции Объединенных Сил осколочное ранение в голову.

Военнослужащего доставили в госпиталь в Харькове. Врачи сделали Алексею операцию, но спасти его не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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