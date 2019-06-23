ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета. ДОКУМЕНТ

Соответствующие указы опубликованы на странице Православной церкви Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - сказано в сообщении.

Согласно тексту указа, архимандрит Андрей запрещен в служении на три месяца за "непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

Иеромонаха Илью запретили в служении на полгода и уволили с должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в Барвинковом Харьковской области за "участие в действиях, направленных на разделение Православной Церкви Украины, нарушение Устава Церкви".

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Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.