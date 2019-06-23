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23.06.19 20:48

Четверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым

На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину с гранатой РГД-5 с запалом. Сотрудник попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. Однако тот отказался и некорректно выразился.

полиция

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.

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Также по факту было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению Председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей сам нарушитель, а также четыре руководителя полиции Винницкой области - начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.

Материалы расследования переданы в Государственный бюро расследований.

22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения.

23 июня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.

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Полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего, отмечается в сообщении.

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