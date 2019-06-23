Четверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.
По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.
Также по факту было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению Председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей сам нарушитель, а также четыре руководителя полиции Винницкой области - начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.
Материалы расследования переданы в Государственный бюро расследований.
22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения.
23 июня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.
Полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего, отмечается в сообщении.