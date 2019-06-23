Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле, снова лидирует оппозиционер Имамоглу

В середине апреля комиссия признала победу кандидата от оппозиционной "Республиканской народной партии" Экрем Имамоглу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Таким образом властная "Партия справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Однако сторонники Эрдогана указали на фальсификации и требовали отменить результаты голосования.

Как сообщает Эхо Москвы, представитель оппозиции Экрем Имамоглу после подсчета почти всех бюллетеней набирает 53% голосов, его соперник, выдвиженец правящей партии справедливости и развития Бинали Йылдырым – 45%. Йылдырым уже поздравил с победой оппозиционного кандидата.

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Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта 2019 года. В мае Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты и провести повторное голосование.

Европейский союз раскритиковал решение турецких властей провести повторные выборы мэра Стамбула. Государственный департамент США прямо не критиковал это решение, но заявил, что "здоровая демократия" с прозрачными выборами в интересах Турции.