Родственники жертв МН17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.

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Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии. В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после оккупации Крыма.

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

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