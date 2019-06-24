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24.06.19 07:15

Враг за сутки 34 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

23 июня вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг за сутки 34 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм;
- четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;
пять раз окраины Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Пески - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Марьинка - из ручного противотанкового гранатомета;
- дважды окраины Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
- вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:

- район населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Пивденного - из автоматических гранатометов;
- вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- пять раз окраины Новолуганского - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Майорск - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Счастье - из автоматических гранатометов;
- в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем;
- трижды окраины Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Водяное - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 34 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб 01
Враг за сутки 34 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб 02

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