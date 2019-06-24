Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"

Об этом свидетельствуют документы на строительство, которые размещены на сайте будущего ЖК "Philadelphia Concept House", что фактически будет находиться на Кловском спуске, 19 в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Согласно экспертному отчету, выполненным по заказу "Оболоньторгстандарта" в марте этого года, будет построено 17-этажное здание на 65 квартир.

Генподрядчик ООО "Спецмехбуд 21" получил разрешение на выполнение строительных работ 4 июня.

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Указанные компании связаны с Андреем Ваврышом - это заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, а сейчас - основатель и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development), друг главы Администрации Президента Андрея Богдана. А также - со скандальным экс-чиновником Дмитрием Исаенко - экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. Он сейчас баллотируется в парламент под номером 15 по спискам партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука. С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group.

Как известно, SAGA Development и Perfect Group также является девелопером строительства ЖК "Рибальського".

Основателем ООО "Спецмехбуд 21" является ООО "Спецстройинвест-17", учредителями которого значатся Василий Шомонко и Олег Тимошенко. Ранее журналисты выяснили, что обе фирмы входят в гнездо фирм экс-заместителя Минрегионстроя Дмитрия Исаенко, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. С Исаенко связывают группу строительных компаний "Perfect Group".

В свою очередь учредителями ООО "Оболоньторгстандарт" является Орест Матковский из Львова и Ольга Клецко из г.. Люблинца Волынской области (отсюда родом и Андрей Ваврыш).

Ваврыш с партнерами до 2008 года был учредителем ООО "Реалсистем" и ООО "Монолитжитлобуд", после чего в состав учредителей в обоих фирмах зашла Ольга Клецко. Клецко является учредителем ООО "Компания "Эмеральд" и ООО "Арморгарант", руководителем и подписантом в которых является Дмитрий Овсий. В разное время Овсий и Ваврыш работали в ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" и ООО "Медиа Солюшнс".

Клецко и Матковский являются соучредителями ООО "ИСК "Экседра" и ООО "Юнион Девелопмент Групп" совместно с ООО "НПФ Укрстройпроект 1" Сергея Уманца, бизнес-партнера депутата Киевсовета от фракции "Солидарность" Николая Негрича (по ООО "МТЦ").

Добавим, что учредителями "Оболоньторгстандарта" в 2013-2016 гг были Лилиан Моисей из Кишинева и киевляне Виталий Нестор и Мария Исак, дочь экс-президента строительной корпорации "Столица" Валентина Исака. Исак также был владельцем треста "Киевгорстрой-1", который в 2014 перешел под контроль менеджеров из окружения Андрея Портнова. По состоянию на 01.01.2019 99,9% акций треста принадлежит ООО "КМБ Корп Солюшнз", учредителями которого являются Лилиан Моисей, Виталий Нестор и Олег Алташин.

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Жена Виталия Нестора Яна Нестор (Коровченко), ее родной брат Сергей Коровченко, а также нынешний глава АП Андрей Богдан в 2007-2010 гг были помощниками нардепа Андрея Портнова.

Как сообщали "Комментарии" , Сергей Коровченко является гражданским мужем основательницы строительной компании "Stolitsa Group" Влады Молчановой, которая на выборах президента-2019 была доверенным лицом Юлии Тимошенко. Кстати, Виталий Нестор тоже был доверенным лицом Тимошенко на тех выборах.

Напомним, что КГГА изменила целевое назначение участка, на котором состоится строительство и который находится в постоянном пользовании Генпрокуратуры, 27 мая. Земли промышленности перевели в земли жилой застройки.

Изменение целевого назначения состоялась с нарушениями, ведь: во-первых, проведено без наличия детального плана территории; во-вторых, противоречит Генплану, поскольку часть участка находится на землях промышленности, где строительство жилья запрещено, а часть - на территории жилой средне- и малоэтажной застройки, то есть высотность не может превышать 8 этажей.

Градостроительные условия и ограничения на строительство жилых домов на участке завода "Арсенал", который сейчас находится в пользовании ГПУ, были выданы Департаментом градостроительства КГГА еще в июле 2015 года, когда заместителем директора этого Департамента был Андрей Ваврыш. Получало это МУО ООО "Укрбуд Инвест" из орбиты нардепа Максима Микитася.

Андрей Ваврыш в своем фейсбуке обнародовал фотографии, которые свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Администрации президента Андреем Богданом:

На днях Ваврыш презентовал проект перемещения офиса президента из здания на улице Банковой, где не хочет работать президент Владимир Зеленский, в "Украинский дом".

Также Ваврыш знаком с руководителем телеканала "1 + 1" Александром Ткаченко (слева):

Партия Зеленского "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 2019 выдвинула по мажоритарным округам в Киеве не менее двух кандидатов, связанных с Андреем Ваврышом - руководителя директората Минрегиона Анну Бондарь и архитектора Дмитрия Гурина.