Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Начальник полиции заявил, что подозреваемым оказался старший брат 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства Крищенко не сообщил.

Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как именно убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый. - Ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - сказал Андрей Крищенко.

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Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.