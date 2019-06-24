На 37-м округе кандидату от СН Фартушному противостоит однофамилец, два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа"

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

"На еще один округ в родном для Зеленского Кривом Роге партия СН выдвигает директора сельхозпредприятия Игоря Фартушного. На презентации в городе его представили как человека, который 10 лет работал в управлении агропромышленного развития Криворожской районной госадминистрации. В 2005 году он возглавил ООО "Криворожский старт". С 2015 года был исполняющим обязанности секретаря общественной организации "Фонд содействия развитию территориальных общин Криворожского района", - отмечает журналист.

По словам Николаенко, Фартушный будет бороться за место в Раде с экс-регионалом Дмитрием Шпеновым, который уже является депутатом по этому округу.

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Но основную конкуренцию Фартушному, судя по всему, составит как раз не Шпенов.

"Судя по тому, что в округе уже зарегистрирован еще один Фартушный и еще два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа" - там будет жарко", - говорится в статье.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.