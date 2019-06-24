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24.06.19 11:48

140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса

Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО (англ. - NATO Response Force, сокращ. - NRF).

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Цензор.НЕТ.

Этой частью стал 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины, который проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 в Праге на замену Союзного командования Европы Мобильными Силами. Первые переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 г. в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. СБР находятся в постоянной боевой готовности.

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Во время подписания рапорта о соответствии украинской части требованиям НАТО, военнослужащие из США ставя свои подписи в рапорте фотографировались, потому что это является историческим событием.

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