В результате столкновения мопеда и легковушки на Львовщине двое подростков погибли, еще пять человек получили травмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед "Вайпер", которыми управляляли жители одного из сел района в возрасте соответственно 21 и 16 лет.

В результате столкновения водитель мопеда погиб на месте происшествия, а двое его тринадцатилетних пассажиров-односельчан были госпитализированы. Один из них от полученных травм скончался в больнице.

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Кроме того, телесные повреждения получили четверо из пяти пассажиров "Жигулей" - все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.





