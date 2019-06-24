На этой неделе ЦИК зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты и приложенных к нему необходимых документов", - говорится в календарном плане подготовки и проведения внеочередных выборов, прилагающемся к постановлению ЦИК №899 от 24 мая.

При этом, согласно тому же календарному плану, последним днем принятия заявлений был четверг, 20 июня; он завершился в 0:00 в ночь на пятницу.

Речь идет о кандидатах в депутаты как в общегосударственном округе (по партийным спискам), так и в одномандатных округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК

В трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ - сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.

28 июня - последний день выдачи представителям партий в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. В случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе ему лично до 28 июня должно быть выдано удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации.

Напомним, ранее Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, а также народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.