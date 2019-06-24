За выходные на водоемах Украины утонули 42 человека, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Жаркие летние выходные оказались последними в жизни сразу 42 украинцев, утонувших на водоемах страны в течение двух дней - 22 и 23 июня. Среди погибших - трое детей. Сейчас наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63 человек. В Черниговской области и в г.. Киеве количество погибших достигает 45 и 42 человек соответственно. Более 30 утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях. Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из которых 63 ребенка", - говорится в сообщении.

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