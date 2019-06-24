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24.06.19 12:58

Из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Улучшение ситуации ожидается в конце июня, - ГСЧС

Из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве в последнее время, происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

загрязнение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - сказано в сообщении.

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В течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.

Как отметили в ГСЧС, улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

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