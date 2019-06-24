Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп (БПП) Мустафа Джемилев, отвечая на вопрос об отношении крымских татар к "местным выборам", которые планирует осенью провести в оккупированном Крыму Россия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Есть среди крымских татар некие люди, которые думают: "Ну оккупация. Что же делать? Насколько это продлится не понятно, нужно решать наши проблемы и поэтому нужно быть в структурах власти". Мы им постоянно говорим, что участие в оккупационных структурах власти – это измена Родине. Если вы будете пересекать админграницу, то вы будете подвергается уголовной ответственности. Но жизнь – есть жизнь. Сейчас, кстати, российские власти иногда шантажом, угрозами пытаются кого-то депутатами сделать из числа крымских татар. Им надо показать миру, что крымские татары представлены. Я знаю конкретный случай, когда говорили человеку: "На тебя имеется такое-то дело. Мы можем возбудить уголовное дело. Но если станешь депутатом, то дело закроем". Такое тоже есть. Но, по большому счету, крымские татары будут бойкотировать "выборы", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У нас такое впечатление, что в команде Зеленского не очень осведомлены, что такое Крым. Готовится встреча и мы расставим все точки над "і", - Джемилев. ВИДЕО