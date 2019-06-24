Неизвестный в Умани на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Пострадавшая без сознания, - Аброськин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Только что неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания. На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкасской области", - рассказал он.
"Только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка, подонок задержан. В Винницкой области в отношении 4-летнего мальчика, подонок задержан. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей. Проводится проверка. Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрения нашего законопроекта # 6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей", - добавил Аброськин.