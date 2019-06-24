Путин не собирается идти на какие-то перемирия, а будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса, - Бутусов о внезапной "проверке боеготовности" армии РФ

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Южный военный округ с 2014-го ведет войну против Украины. Враг отрабатывает различные сценарии войны на фоне "мирных переговоров" с Украиной. Сценарии агрессии, как мы все понимаем. Давайте подумаем, а что, развертывание двух новых мотострелковых дивизий на границах Донбасса и Харьковщины, переброска войск в Крым, внезапные широкомасштабные маневры наряду с плановыми - это что, подготовка к миру? Это как-то похоже на поиски "компромиссов", на "прекращение огня", "снятие международной напряженности"?" - отметил журналист.

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"Нет, Путин не собирается идти на какие-то перемирия, РФ будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса. И война и стреляющий фронт и пленные в тюрьмах необходимы российским оккупантам как постоянный рычаг давления на руководство Украины", - подчеркнул Бутусов.

Как сообщалось ранее, по замыслу внезапной проверки с 06:00 утра в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.