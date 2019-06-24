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24.06.19 14:15

Зеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций (ОГА).

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Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№428,429, 430/2019 от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

В частности, исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных государственных администраций временно возложено на заместителей глав этих же обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ривненской обладминистрации стал первый замглавы этой обладминистраций Тарас Высоцкий.

Ранее в понедельник Зеленский освободил от должностей глав Житомирской, Ровенской и Черкасской обладминистраций Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.

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