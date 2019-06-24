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24.06.19 14:21

Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Гео Лероса.

Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках (обновлено)

Соответсвующий указ №431/2019 обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Лерос Гео Багратовича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

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Гео Лерос - киевский фотограф и режиссер, основатель арт-проекта "ArtUnitedUs". Автор проекта "City Art". Гео Лерос – 33-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.

Журналист Алена Лунькова отметила, что Лерос был "советником министра Стеця и советник мэра Кличко стал советником Зеленского".

"В очередной раз напомню, что этот советник до сих пор не отчитался за растрату бюджетных средств за муралы на Осокорках, которые приглашенные художники рисовали бесплатно. Здесь все детали. А еще не извинился за клевету, хотя обещал сделать это публично) Гео Лерос, вы лжете мне уже в третий раз. Хорошо, что звукозаписи не горят", - подчеркнула Лунькова.

Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках 01

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