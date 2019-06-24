"Это все серьезно, не надо недооценивать и хихикать": Администрация Путина об аресте судом активов РФ в Украине

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на российские СМИ.

Бывший крымский корреспондент интернет-издания "Центр журналистских расследований", обратилась в суд по программе объединения "Сила права" - теперь Российская Федерация обязана выплатить ей за моральный ущерб от аннексии Крыма около 1 млн грн. (более 2,5 млн рублей по текущему курсу).

Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства республики Крым при президенте РФ, объяснил, что на территории Украины уже арестовано имущество – это, прежде всего, активы и капиталы украинских дочек "Сбербанка" и ВЭБа.

"Прямых государственных активов Российской Федерации на Украине сегодня почти не осталось, но непрямые еще есть. А, Сенченко, который ищет себе на Украине политическую нишу, обнаружил имущество, принадлежащее госкомпаниям через аффилированные структуры. Имущество арестовали, сейчас ВЭБ обжалует его арест в Арбитражном суде Стокгольма. Арест и распродажа российских госактивов на Украине "за Крым" - лишь часть неприятностей, грозящих нашей стране. Когда эти арестованные активы РФ у Киева закончатся, он, в рамках договоров о правовой помощи, может запросить арест имущества РФ за рубежом, прежде всего в Европе. Так уже было в нулевых с имуществом России, арестованным по иску швейцарской фирмы "Нога", так было с арестом в Европе парусника "Седов". Это все серьезно, не надо все это недооценивать и хихикать. Они будут множить эти судебные решения и обращаться в иностранные суды - в странах, где есть имущество России", - прогнозирует Молохов.

По словам российского юриста-международника, России пора полностью менять стратегию поведения в подобных спорах, переходить от реактивного поведения к активному:

"Сегодня мы не формируем повестку дня, мы просто отвечаем на действия украинской стороны, - констатирует Александр Молохов, – А нужно формировать повестку самим. Надо переходить от защиты и оправданий к наступлению".

Судебный иск журналистки Анны Андриевской против Российской федерации, как и многие другие судебные иски, готовили специалисты общественной организации "Сила права". Движение объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву, с 2014 года работает над возмещением убытков, нанесенным российской вооруженной агрессией. На сайте движения есть информация относительно около семисот судебных решений, доказывающих факты военной агрессии РФ, оккупации и нанесенного ущерба, а также сообщается о арестованных первых российских активах на сумму более 3 миллиардов долларов.

Возглавляет "Силу права" Андрей Сенченко - до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны от ВО "Батьківщина", но политик заявил о выходе с партии.

Ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.