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24.06.19 14:58

От "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко

В Ивано-Франковской области от партии "Слуга народа" в Раду баллотируются сразу три человека из окружения экс-кандидата в президенты Александра Шевченко.

От "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

Сам Шевченко идет в парламент по 83 округу, по которому от Зе!Команды идет некий Андрей Сторожук. На сайте партии он представлен как руководитель коммунального предприятия. Но если взглянуть внимательнее, то он был помощником Шевченко в Раде двух созывов, пишет Николаенко.

По соседнему 84 округу от "Слуги народа" выставили нотариуса Игоря Фриса, который также помощник-консультант народного депутата Александра Шевченко.

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Но и это не все. По округу в Коломые от СН идет спонсор президентской кампании Олександра Шевченко – Андрей Шевченко.

"А чтобы семья Балог не думала, что они самые крутые феодалы Украины, то в этот же округ от "Слуги народа" подался Андрей Леонидович Шевченко, который на 1,6 млн профинансировал президентскую кампанию Александра Леонидовича Шевченко", - говорится в материале.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь и здесь.

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