Мы думаем о сокращении количества министерств, - замглавы АП Гончарук

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал он в понедельник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

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"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал Гончарук.