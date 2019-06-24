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24.06.19 15:43

Телеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа"

Владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы "Прямого канала".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Детектор медиа" сообщил источник на канале.

По словам источника, Орловская заменит генерального директора Евгению Захарову.

Другой источник сообщил, что Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Отмечается, что Захаровой на собрании не было.

По словам источников, на собрании не шла речь о возможной продаже канала или сокращении финансирования. "Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", - передал источник.

На встрече с коллективом Прямого канала также присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

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Телеведущую Орловскую представили коллективу Прямого в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - Детектор медиа 01
Владимир Макеенко, Виктория Сюмар, Светлана Орловская, Петр Порошенко на встрече с коллективом "Прямого канала". Фото источники ДМ.

Пока получить комментарии Светланы Орловской и Евгении Захаровой не удалось.

Светлана Орловская стала ведущей "Прямого канала" с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь созданній медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука - Тарасу Козаку.

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