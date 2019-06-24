Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. ДОКУМЕНТ

Указ Путина "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, США и членов Европейского Союза, было введено Россией в августе 2014 года. Оно подразумевает запрет на импорт некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после оккупации Крыма.

Через год вступил в силу указ, согласно которому санкционные продукты, ввезенные на территорию России, должны уничтожаться. Летом прошлого года Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 26 тонн подобной продукции.

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В феврале Федеральная таможенная служба РФ предложила расширить список санкционных продуктов. В ее письме говорилось о включении в список попавшей под ограничения продукции, в частности, овощей, мяса птицы, а также некоторых фруктов и орехов.