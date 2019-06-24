В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью theБабелю.

"У нас будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент. Дайте немного времени. Это произойдет в ближайшие недели", - сказал он.

По его словам, сейчас он проводит собеседования. Среди желающих есть люди с частного сектора.

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Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития Айвараса Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.