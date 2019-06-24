Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев

Об этом написал в Facebook народный депутат, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье только что допустила грубое нарушение регламента: произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)", - написал Арьев.

По словам главы украинской делегации, "такой откровенной наглости" он не помнит за все 6,5 лет работы в ПАСЕ.

"Мало того, Паскье все признала после того как я взял слово и указал ей на это нарушение, но... отказалась исправлять неправомерные действия!" - продолжил Арьев.

Также на Цензор.НЕТ: Дебаты ПАСЕ по привлечению РФ к ответственности за сбитый "Боинг" MH17 не состоятся

Делегация Украины обратилась в регламентный комитет с требованием, чтобы Паскье отстранилась от ведения сессии из-за пренебрежения голосованием депутатов.

"И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политической целесообразности.

Боремся дальше. Делегация действует слаженно", - подытожил Арьев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, сегодня, 24 июня, в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней могут принять решение о возвращении делегации России в состав ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.