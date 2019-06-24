От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков.

Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (код ЕГРПО 30990063), что специализируется на производстве продуктов питания.

Среди других учредителей в этом предприятии есть Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО "Тайфун 2000"). Лица именно с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля "Лексус" в октябре 2017 года была участницей ДТП в центре Харькова, тогда погибли шесть человек. Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.

Также Пивоваров является соучредителем ООО "Капсулар" (ЕГРПО 38128375), которое по документам тоже занимается производством продуктов питания и в котором среди учредителей так же значится Андрей Васильевич Зайцев.

Напомним, партия "Слуга Народа" запустила процедуру постпраймериз и предложила общественности проверить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах и пообещали отсекать недостойных.

Как известно, 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, что тронулся на желтый.

Внедорожник, которым управляла Зайцева, отбросило на тротуар, где стояла группа пешеходов. В результате наезда на месте погибли пять. Зайцеву суд признал виновным и приговорил к максимальному сроку-10 лет лишения свободы.