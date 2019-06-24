Нацполиция подчеркивает необходимость ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей, - Князев

Об этом Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил во время брифинга в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
По его словам, убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории.
"Первый заместитель председателя полиции Вячеслава Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточения наказания. Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - отметил Сергей Князев.
Глава Нацполиции подчеркнул, что расследование всех преступлений, совершенных в отношении детей, находятся на жестком контроле руководства полиции. Для проведения поисковых и следственных действий задействуется максимальное количество личного состава.
"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос, как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - сказал Сергей Князев.
Напомним, 23 июня в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили. Столичные полицейские задержали подозреваемого.