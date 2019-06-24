Нацполиция подчеркивает необходимость ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей, - Князев

Об этом Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил во время брифинга в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

По его словам, убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории.

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"Первый заместитель председателя полиции Вячеслава Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточения наказания. Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - отметил Сергей Князев.

Глава Нацполиции подчеркнул, что расследование всех преступлений, совершенных в отношении детей, находятся на жестком контроле руководства полиции. Для проведения поисковых и следственных действий задействуется максимальное количество личного состава.

"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос, как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - сказал Сергей Князев.

Напомним, 23 июня в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили. Столичные полицейские задержали подозреваемого.

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