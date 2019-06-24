Налоговая милиция Киева обеспечила возмещение в бюджет 1,5 млн грн неуплаченных предприятием-застройщиком налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, в рамках расследования уголовного производства было установлено, что директор столичного предприятия - застройщика в 2016 году использовал в хозяйственной деятельности земельный участок, который расположен в г. Киеве. При этом арендную плату за его пользование компания платила по умышленно заниженной, чем установленная действующим законодательством, процентной ставке, в результате чего столичный бюджет недополучил 1,5 млн грн. налогов.

Благодаря мерам, принятым налоговой милицией во время следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

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