"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

"На мою просьбу провести такую ​​встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Впервые за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - отметил Владимир Арьев.

"Ранее ПАСЕ была одной из важных международных площадок в борьбе Украины против России. В резолюции ПАСЕ от 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и вывод ее парламентариев с руководящих должностей Ассамблеи связан прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории", - напомнил депутат.

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"И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще - как циничное кощунство", - напомнил депутат.

"К сожалению, после прихода популистов и радикалов в Европе, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сегодня наша делегация оказалась в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом", - отметил Арьев.

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Для того, "чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской Ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов для противодействия возвращению России в ПАСЕ", - отметил Арьев.