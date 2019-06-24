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24.06.19 17:36

Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов

Жители Деснянского района выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине.

Об этом сообщает Еспресо ТВ.

Земля под эти нужды была выделена Киевсоветом еще в 2008 году, но до сегодняшнего дня общественных слушаний по этому вопросу в районе не проводилось.
"Никаких общественных слушаний по этому вопросу не было. Я живу по адресу Цветаевой, 8 и завод в случае строительства будет выходить на мои окна", - утверждает житель Деснянского района Владимир Зайченко.
Жители Трещины собирают подписи для петиции с тем, чтобы в их районе не строился мусороперерабатывающий завод. Заявления чиновников о том, что завод будет находиться в другом месте, считают популизмом перед парламентскими выборами. На сегодняшний момент собрано более тысячи подписей. "Отходы будут свозить со всего города, и мы видим большой риск, что вокруг может появиться и стихийная свалка. Завод будет строиться недалеко от моего дома, и я не хочу, чтоб наш жилмассив был завален мусором", - говорит Лидия Козаченко.
Напомним, о строительстве мусороперерабатывающего завода на Троещине стало известно в начале июня - об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Впоследствии он опроверг свои слова о том, что завод будет строится именно по этому адресу, однако документальных подтверждений его словам нет.
21 июня в КГГА был подписан меморандум с французским инвестором относительно строительства мусороперерабатывающего завода в столице.
В столице за год накапливается 1,2 млн тонн мусора
В 2018 году на проектную документацию для строительства завода выделили 1 млн грн и даже выбрали территорию - Деснянский район.
В рекламном буклете о развитии города на 2019-2021 года также отмечено эта локация как место потенциального строительства.

Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов 01

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