Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко

Об этом рассказал Украинскому радио народный депутат и член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ПАСЕ начала свою летнюю сессию в Страсбурге, в рамках которой ожидалось голосование относительно возвращения России в ПАСЕ. Известно, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов по российскому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

"Государственный секретарь Франции сообщила мне, что вопрос о судьбе украинских политических заключенных и военных моряков в России является приоритетом для Франции и Совета Европы. В частности, это вопросы постоянно поднимает и президент Эмануэль Макрон. Однако он не может помешать защите обычных россиян", - сообщил родит депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Владимир Путин использует населения своей страны как живой щит и шантажирует Совет Европы, что в случае невозврата России в ПАСЕ, они выйдут сами и 140 тысяч россиян останутся один на один.

"Дебаты по вопросу главного голосования состоятся сегодня в 17 часов по киевскому времени. Будет рассмотрен доклад, к которой подано более двухсот поправок, которые подготовила украинская делегация. Рассмотрение доклада может затянуться до полуночи или позже, после чего состоится голосование. Если доклад не будет принят - это будет победой Украины, если будет - это наше поражение, хотя и не окончательное. Окончательное решение будет в четверг", - сказал народный депутат.

Напомним, в Страсбурге началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять проект резолюции, изменяющей правила ПАСЕ и усложняющей процедуру применения санкций, в частности в отношении России. В украинской делегации говорят, что Франция, Германия, Италия поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж