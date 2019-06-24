Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко

Об этом рассказал Украинскому радио народный депутат и член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня ПАСЕ начала свою летнюю сессию в Страсбурге, в рамках которой ожидалось голосование относительно возвращения России в ПАСЕ. Известно, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов по российскому вопросу.
"Государственный секретарь Франции сообщила мне, что вопрос о судьбе украинских политических заключенных и военных моряков в России является приоритетом для Франции и Совета Европы. В частности, это вопросы постоянно поднимает и президент Эмануэль Макрон. Однако он не может помешать защите обычных россиян", - сообщил родит депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, Владимир Путин использует населения своей страны как живой щит и шантажирует Совет Европы, что в случае невозврата России в ПАСЕ, они выйдут сами и 140 тысяч россиян останутся один на один.
"Дебаты по вопросу главного голосования состоятся сегодня в 17 часов по киевскому времени. Будет рассмотрен доклад, к которой подано более двухсот поправок, которые подготовила украинская делегация. Рассмотрение доклада может затянуться до полуночи или позже, после чего состоится голосование. Если доклад не будет принят - это будет победой Украины, если будет - это наше поражение, хотя и не окончательное. Окончательное решение будет в четверг", - сказал народный депутат.
Напомним, в Страсбурге началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять проект резолюции, изменяющей правила ПАСЕ и усложняющей процедуру применения санкций, в частности в отношении России. В украинской делегации говорят, что Франция, Германия, Италия поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ.