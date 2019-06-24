Московский патриархат предлагает доллары за отказ переходить в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симеон заявил в интервью "Главкому".

"На сегодняшний день есть предложения священникам, чтобы они не переходили. Не хочу называть суммы, но большие деньги, не в гривнах, а в долларах ", - сказал он.

В то же время митрополит отметил, что замедление перехода приходов с УПЦ МП связано с судебными процессами.

"Люди думали, что на приходских собраниях за это проголосуют и на этом все, количество голосов перевесит и перейдут. А тут получается, возникает судебная волокита, нужно решать проблему в правовом поле: земля, храмы ", - пояснил Симеон.

Он добавил, что процесс все равно идет, в частности 24 июня перерегистрируется приход в Винницкой области.

Отметим, что Симеон является одним из двух митрополитов УПЦ МП, которые присоединились к поместной церкви Украины.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.