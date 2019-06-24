С начала суток 24 июня враг 15 раз нарушил перемирие. Террористы применяли артиллерию 152 мм, минометы калибром 120 и 80 мм, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное, от направления Пикуз - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи окраины Авдеевки, от направления Яковлевки - из минометов калибра 120 мм;

недалеко от поселка Красногоровки, от направлению Трудовских - со станкового противотанкового гранатомета;

трижды район населенного пункта Павлополь, от направления Украинского - с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

пять раз по окраине Марьинки, от направления Трудовских и Александровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Богдановка, от направления Петровского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

по окраине Южного, от направления шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 и 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Новогородское, от направления шахты имени Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское, то направлению Гольмовское - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.



Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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