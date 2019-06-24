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24.06.19 19:32

Шел "воевать за Россию против США": пограничники задержали жителя Воронежа, направлявшегося в Луганск. ВИДЕО

Вор-рецидивист поссорился на родине с криминальным авторитетом и решил примкнуть к боевикам группировки "ЛНР".

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Пограничники Луганского отряда задержали россиянина накануне неподалеку от с. Марковка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Госпогранслужбы.

Мужчина незаконно пересек границу РФ с Украиной. При себе у него был военный билет.

"Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. По словам россиянина стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР". В дальнейшем было вступить в незаконных вооруженных формирований и воевать за Россию против США", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

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Россиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

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