Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции Филипп

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что санкции - это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп.

Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.

По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".

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В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Всего Евросоюз применяет в связи с агрессией России против Украины 4 вида санкций.

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