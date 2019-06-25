Обслуживание пассажиров и самолетов в аэропортах монополизировано, - Гук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "5 каналу" юрист по авиационному праву Андрей Гук.

По словам профильного эксперта, в настоящее время усилиями Антимонопольного комитета ведется работа по демонополизации данного рынка услуг.

"Сейчас Антимонопольный комитет делает большую работу по доступу к рынку наземного обслуживания, чтобы там была конкуренция. Сегодня положение в плане конкуренции на этом рынке достаточно плачевно. Или аэропорт не дает доступ, или в аэропорту есть доминантный представитель таких услуг, а для авиакомпаний наземное обслуживание - это очень важно. это пассажирское обслуживание, это обслуживание самолетов и так далее. Здесь Антимонопольный делает большую работу", - заявил Гук.

Также Гук сообщил, что подобная ситуация ранее была и с рынком доступа авиакомпаний на рынок Украины.

"С украинской стороны проблема была в том, что доступ к этому рынку был ограничен. То есть доступ к этим регулярным линиям, к таким, скажем так,"хлебным", он был ограничен. То есть Украина не пускала других. Всегда, как правило, победителем выходила одна и та же компания, которая с украинской стороны получала все права", - заявил эксперт.

Также указывается, что в результате разрушения монополий на рынке авиаперевозок и допуска международных гигантов стоимость билетов всего за год снизилась иногда в 10 раз. От разрушения монополии выиграло и государство, сообщил Андрей Гук.

В 2018 украинские аэропорты приняли и отправили более чем 180 тысяч воздушных судов, а это на 14% больше, чем в 2017 году. Пассажиропоток через аэропорты Украины увеличился почти на четверть и впервые в истории превысил показатель в 20 млн человек.

Также в материале сообщается, что общий экономический эффект от деятельности Антимонопольного комитета Украины вырос с 50 млн долларов в 2016 году до 150 млн долларов в 2018 году.