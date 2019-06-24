Мэй поддержала снятие санкций c России в ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, посольство Украины в Великобритании опубликовало видео ее выступления в Twitter.



Один из депутатов спросил, не беспокоит ли Мэй возвращение России права голоса в ПАСЕ, учитывая то, что оккупация Крыма продолжается, а недавно гражданам РФ выдвинули подозрения в деле о крушении МН17.



Мэй отметила, что по поводу членства России в ПАСЕ существуют разногласия, она напомнила, что РФ не платит членские взносы.

Однако, по словам британского премьера, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.



"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", – заявила она.



Мэй добавила, что Великобритания никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Россией.



Россия должна начать уважать европейские ценности и международное право, чтобы вернуться в Совет Европы, отметили в посольстве.



"Возвращение России в ПАСЕ не поможет рядовым гражданам России, так как [президент РФ Владимир] Путин не уважает верховенство закона", – сказано в заявлении диппредставительства.

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